В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки

10:51 | 8.04.2018

Прошедшей ночью на улице Зенитчиков в Екатеринбурге загорелась квартира на 5-ом этаже 5-ти этажного муниципального жилого дома.



Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 00:32. К месту ЧП выехали 3 единицы техники и 7 человек личного состава. По прибытию к месту пожара звеном газодымозащитной службы были спасены 3 человека. По лестничным маршам эвакуированы 22 человека, в том числе 2-е детей.



Открытое горение было ликвидировано огнеборцами буквально за 10 минут, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 02:09.



В результате пожара повреждено домашнее имущество на площади 30 кв. м., о жертвах и пострадавших не сообщается.



Фото: om1.ru