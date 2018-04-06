Не заметил в темноте: в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода

10:37 | 8.04.2018

Вчера вечером на 9-м километре Сибирского тракта водитель автомобиля Honda Accord насмерть сбил женщину. Предположительно, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.



По информации отдела пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автомобиль двигался со стороны улицы Варшавской в сторону Восточной. Женщина, в свою очередь, пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.



От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте ДТП. По словам водителя иномарки, пешехода он не видел: наезд произошел в темное время суток. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личные данные погибшей.



Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга