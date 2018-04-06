Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 апреля 2018 года

10:22 | 8.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 07.04.2018г. до 08:00 08.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 88 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 61 противоправное деяние. Из них: два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабеж, 21 кража чужого имущества, в том числе одна квартирная, два угона, два факта мошенничества, десять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе пять фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП, в которых погибли восемь человек, еще 13 граждан, включая двоих детей, пострадали.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области