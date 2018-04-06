Автобус в Екатеринбурге на полном ходу врезался в столб

21:36 | 7.04.2018

Сегодня, 7 апреля, днем на остановке «Контрольная» в Екатеринбурге маршрутный автобус № 64, ехавший в сторону ТРЦ «Мега», на полном ходу врезался в столб. В результате аварии есть пострадавшие, точное их количество сейчас уточняется.



В ГИБДД Екатеринбурга сообщают следующее: «ДТП произошло на 7-м километре Московского тракта, водитель автобуса при движении от остановки не обеспечил контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на столб уличного освещения».





Фото: vk.com