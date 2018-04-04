Пожар на строительной базе под Нижним Тагилом

18:24 | 7.04.2018

Сегодня, 7 апреля, около 14:00 по местному времени загорелась строительная база в Кирпичном посёлке Нижнего Тагила.



Очевидцы отмечают, что пожар достаточно серьезный. По адресу Краснознамённая, 9, прибыло три пожарных расчета. Огонь с базы перекинулся на забор и соседние постройки.



В МЧС о подробностях расскажут позднее.





Фото: vsenovostint.ru