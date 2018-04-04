«Урал» продал последний доступный билет на матч со «Спартаком»

18:15 | 7.04.2018

ФК «Урал» удалось за 4 дня продать все имеющиеся билеты на матч с московским «Спартаком». Игра пройдет 15 апреля на обновленном стадионе «Екатеринбург Арена».



У местного футбольного клуба на руках было около 20 тысяч билетов, примерно 3 тысячи билетов было отправлено в Москву для болельщиков «Спартака». Также гости смогут приобрести билеты в день игры в гостевой кассе.



Всего на новой арене Екатеринбурга ожидается более 30 тысяч болельщиков.



Фото: 66.ru