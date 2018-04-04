В Асбесте ишут мошенницу, сбежавшую из-под суда

17:07 | 7.04.2018

Полиция Асбеста объявила в розыск 31-летнюю Ксению Анатольевну Шакирову. Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что 16 февраля Ксения была осуждена за мошенничество и приговорена к трём годам лишения свободы.



На оглашение приговора Ксения не явилась и скрылась после суда. Сейчас полиция не может определить её местонахождение. Дело, за которое девушка была приговорена к лишению свободы, связано с её бизнесом — фирмой ООО «СтройКомплект». Ксения Шакирова не признала свою вину и отрицала все обвинения.



Если вам что-то известно о Ксении Шакировой, то вы можете сообщить сведения правоохранительным органам. Анонимность гарантируется.

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Фото: vk.com