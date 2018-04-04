Задержан подозреваемый в похищении имущества у школьницы

16:23 | 7.04.2018

Недавно в Екатеринбурге был задержан 26-летний мужчина, который подозревается в похищении имущества у ребёнка.



Происшествие случилось 26 марта в магазине на ул. Пархоменко. Двое мужчин открыто похитили у 13-летней школьницы купленный ею товар на сумму 641 рубль. Примечательно, что инцидент случился прямо на глазах у директора торговой точки.



Выяснилось, что задержанный мужчина был ранее судим. Сейчас ведется поиск второго подозреваемого.





Фото: fast-images.ru