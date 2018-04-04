В Екатеринбурге закрылось 249 заведений общепита

15:04 | 7.04.2018

За прошлый год в Екатеринбурге закрылось 249 баров, кафе и ресторанов. Об этом сообщил вице-мэр по работе потребительского рынка Владимир Боликов, подводя итоги развития рынка общественного питания в 2017 году.



На сегодняшний день в столице Урала работает 2 322 заведения, из них 51 открылось в прошлом году. Остальные бары, кафе и рестораны закрылись по двум причинам: в связи с низкой рентабельностью или на время капитального ремонта.



Фото: hairnow.ru