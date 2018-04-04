Из-за пасхального крестного хода перекроют центральные улицы Екатеринбурга

10:54 | 7.04.2018

Как сообщают в Екатеринбургской епархии крестный ход пройдёт по маршруту: Розы Люксембург, 57 — Куйбышева — 8 Марта — проспект Ленина — Толмачёва — Храм-на-Крови.



Крестный ход начнётся в 16:00 от Свято-Троицкого собора на улице Розы Люксембург, 57 и завершится у Храма-на-Крови. Возглавит его митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Во время крестного хода сделают несколько остановок, на которых будет читаться Евангелие.



Отметим, что в составе крестного хода пройдёт детская колонна — из палестинских скаутов и уральских барабанщиков. Участники крестного хода также понесут транспаранты с портретом Николая II — в честь 150-летия со дня его рождения и 100-летия подвига святой Царской семьи.



Фото: sfw.so