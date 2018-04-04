Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 апреля 2018 года

10:35 | 7.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 06.04.2018г. до 08:00 07.04.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 155 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 105. Из них: 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбой, 4 грабежа, 25 краж чужого имущества, в том числе 5 квартирных, угон, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 6 хранения и 9 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 1890 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 47 сотрудников полиции и 86 сотрудников частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области