Несколько общественных территорий в Нижнем Тагиле будут благоустроенны с 2018 по 2022 год

10:14 | 7.04.2018

В мэрии Нижнего Тагила на заседании специальной комиссии накануне утвердили ранжированный перечень мест, которые будут постепенно приводиться в порядок с 2018 по 2019 годы.



Голосование за зоны отдыха и досуга прошло 18 марта, в день выборов президента страны. Всего в список вошли 18 территорий в черте города, а также в сельской внешности.



В числе первых благоустраивать будут парк «Народный», там пройдет возведение игровых и спортивных площадок первой очереди. Также в список вошли сквер «Пионерский», расположенный на Вагонке, ТОС «Пограничный», а также сквер им. М.Горького в районе Липового тракта.



Отметим, что в 2018 году будут благоустроены и дворовые территории нескольких домов.



Фото: historyntagil.ru