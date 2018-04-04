Технические средства свердловского МЧС приведены в режим повышенной готовности в связи с Пасхой

10:04 | 7.04.2018

Технические средства свердловского главка МЧС приведены в режим повышенной готовности на двое суток - с девяти утра 7 апреля до девяти утра 9 апреля.



В канун Пасхи инспекторы проводят профилактические мероприятия в храмах, рассказывают об основных правилах безопасности. В церквях должен быть обеспечен свободный доступ к путям эвакуации, должна сработать автоматическая сигнализация, в храме должны быть огнетушители, ведра с водой и песком.



Также в Пасхальную ночь, в местах богослужений будет организовано дежурство пожарных. Всего в регионе за безопасностью проведения праздника будут следить около пятисот сотрудников пожарно-спасательных подразделений и госпожнадзора, а также сто единиц техники.



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