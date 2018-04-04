Бесплатный автобус до Ганиной Ямы Екатеринбургская епархия запустит в Пасху

09:57 | 7.04.2018

Из Екатеринбурга на Пасху запустят бесплатные автобусы до монастыря на Ганиной Яме. Рейс будет отправляться от Северного автовокзала.



Как сообщает Екатеринбургская епархия, 7 апреля в 15:00 в монастырь отправится рейс от 11-й платформы Северного автовокзала Екатеринбурга. Обратный рейс этот автобус совершит в 18:30. Также 7 апреля в 21:00 к 11-й платформе Северного автовокзала будет подан ещё один бесплатный автобус большей вместимости для паломников, желающих помолиться в монастыре на ночном Пасхальном богослужении. В обратный рейс до Екатеринбурга он отправится 8 апреля в 4:00 утра.



В саму Пасху, 8 апреля, автобус от Северного автовокзала отправится в 7:30. Обратно в Екатеринбург он поедет в 11:30.



Богослужения в монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев возглавит епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.



Фото: lifeisphoto.ru