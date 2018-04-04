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09:20 | 7.04.2018
Женщина из Екатеринбурга мыла окно, выпала из окна и погибла
— Она мыла окна, упала с 11-го этажа насмерть, — говорят жители Академического. — Женщина средних лет, у неё осталась взрослая дочь.
В Следственном комитете говорят, что не исключают несчастный случай.
— Следователи Ленинского района Екатеринбурга СКР выехали на осмотр места происшествия, выясняют обстоятельства случившегося, — поясняют в Следственном комитете.
Фото: naidemdom.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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