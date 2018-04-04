Женщина из Екатеринбурга мыла окно, выпала из окна и погибла

09:20 | 7.04.2018

Инцидент произошел в Академическом вчера. Из окна дома на улице Вильгельма де Геннина, 37 выпала женщина. По словам очевидцев, произошёл несчастный случай.



— Она мыла окна, упала с 11-го этажа насмерть, — говорят жители Академического. — Женщина средних лет, у неё осталась взрослая дочь.



В Следственном комитете говорят, что не исключают несчастный случай.



— Следователи Ленинского района Екатеринбурга СКР выехали на осмотр места происшествия, выясняют обстоятельства случившегося, — поясняют в Следственном комитете.



Фото: naidemdom.ru