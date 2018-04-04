В результате ДТП на ЖБИ в Екатеринбурге от «двенадцатой» осталась только груда металла

23:41 | 6.04.2018

Сегодня вечером в Екатеринбурге на ЖБИ случилось страшное ДТП – водитель автомобиля ВАЗ «двенадцатой» модели не справился с управлением и машину буквально «намотало» на столб. По информации очевидцев, водитель остался жив.



По предварительной информации, водитель автомобиля двигался по Сибирскому тракту двигался в сторону Кольцово, однако «влетел» на разделительный газон, где и врезался в столб. По словам очевидцев, не исключено, что водитель ехал на большой скорости и перевернулся еще несколько раз.



Более подробная информация о ДТП будет предоставлена сотрудниками ГИБДД позже. Известно, что водитель ВАЗа доставлен в больницу №24.



Фото: СОВА