Президент фонда «Город без наркотиков» намерен разоблачить мэра Екатеринбурга

21:03 | 6.04.2018

Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов сообщил о намерении создать собственный видеоблог, в рамках которого он собирается разоблачать поступки мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом Кабанов сообщил на своей странице в Facebook.



По словам Кабанова, вести блог он собирается начать уже в этом месяце, причем «троллить» Ройзмана он не собирается – лишь «серьезно и методично, с доказательствами, рассказывать, как и где он всех обманывает». «Люди привыкли верить ему на слово, как когда-то и я. Теперь я попробую сделать так, чтобы они задумывались прежде, чем делать выводы», — отметил президент фонда.



Напомним, что Кабанов и Ройзман считались соратниками в работе фонда «Город без наркотиков» вплоть до 2013 года.



Фото: youtube.com

