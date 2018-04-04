Владимир Путин уволил главу свердловского СК Валерия Задорина

17:48 | 6.04.2018

Президент РФ Владимир Путин принял давно обсуждаемое кадровое решение, освободив от занимаемой должности, согласно своему указу, генерал-лейтенанта юстиции, руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерия Задорина. Разговоры об увольнении Задорина появились еще осенью 2017 года. Кто будет назначен на его должность, пока неизвестно.



На должность руководителя СУ СК по Свердловской области Валерий Задорин был назначен в мае 2011 года. Приказом Генерального прокурора РФ 28 декабря 2007 года генерал-лейтенант награжден знаком отличия «За верность закону» II степени.



Отметим, что согласно тому же указу были освобождены от должности еще ряд высокопоставленных силовиков по всей России, в том числе генерал-майор полиции, начальник Уральского юридического института МВД РФ Александр Гук.