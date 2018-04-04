Один из домов ЖК «Березки» не могут сдать в эксплуатацию из-за нарушений

16:30 | 6.04.2018

5 апреля в ходе работы координационной комиссии правительства Свердловской области обсуждался вопрос ввода в эксплуатацию «проблемного» ЖК «Березки» в городе Березовском.



На данный момент введен в эксплуатацию дом № 8г, а в доме № 8в выявлены нарушения: недоделки при монтаже противопожарных рассечек в кабель-каналах, дефекты черновой отделки квартир, а также нарушения при обустройстве помещения насосной.



В итоге в адрес директора строительной компании АО «БЗСК-Инвест» внесено представление с требованием устранить нарушения.





Фото: remont.divandi.ru