Проведены обыски в подразделениях органов опеки и попечительства Екатеринбурга

15:58 | 6.04.2018

В Екатеринбурге продолжаются следственные действия в рамках уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями сотрудников органов опеки и попечительства. По адресам подразделений органов проведены обыски.



«В рамках расследуемого уголовного дела уже проведен ряд обысков в подразделениях органов опеки и попечительства города Екатеринбурга, анализируется финансовая документация о движении денежных средств, принадлежащих сиротам, а также иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Свердловской области.



Напомним, что ранее издание The Insider опубликовало материал, где сообщалось о том, что сотрудники отдела органов опеки и попечительства в Екатеринбурге требуют с потенциальных приемных родителей деньги за усыновление детей-сирот. В частности, упоминалась сумма в 80 тысяч рублей. Также в публикации говорилось и о других нарушениях в отношении детей.



Следователи разыскивают всех, кому что-либо известно о подобных случаях противоправных действий должностных лиц. Граждан просят звонить по круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности»: 8 (343) 297-71-60.