В Екатеринбурге поставят памятник погибшим силовикам

В Екатеринбурге появится памятник погибшим силовикам. Он будет представлять собой бронзовую скульптуру архангела Михаила, покровителя всех воинов и защитников Отечества, окруженную шестью стелами с именами героев — сотрудников МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и прокуратуры, погибших при исполнении долга в борьбе с преступностью и терроризмом. Также здесь установят гранитный пьедестал в виде шестиступенчатого холма. Его можно будет использовать в качестве трибуны. В темное время суток памятник будет подсвечиваться цветами российского флага.Разработкой концепции памятника «Солдатам правопорядка» занимается скульптор Александр Самвел, который создавал подобный монумент в Челябинске. Отметим, что памятники погибшим силовикам установлены также в Москве и Смоленске.Сейчас губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании специальной комиссии, которая, в частности, определит место размещения монумента.