Новости дня
14:17 | 6.04.2018
В столице Урала открылась международная туристическая выставка «Лето-2018»
В рамках выставки свои продукты и услуги представят крупнейшие туристические компании, туроператоры, авиакомпании, отели. Состоятся воркшопы, конференции и круглые столы. Ожидается более восьми тысяч посетителей.
Кроме традиционных блоков, таких как межрегиональный и оздоровительный туризм, часть мероприятий посвятят промышленному и православному туризму.
Выставка продлится до 16:00 7 апреля.
Фото: brandsumki.ru
© «Вечерние Ведомости»
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