В столице Урала открылась международная туристическая выставка «Лето-2018»

14:17 | 6.04.2018

Делегации из Грузии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Италии, Израиля и ЮАР принимают участие в международной туристической выставке «Лето-2018», которая открылась сегодня в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».



В рамках выставки свои продукты и услуги представят крупнейшие туристические компании, туроператоры, авиакомпании, отели. Состоятся воркшопы, конференции и круглые столы. Ожидается более восьми тысяч посетителей.



Кроме традиционных блоков, таких как межрегиональный и оздоровительный туризм, часть мероприятий посвятят промышленному и православному туризму.



Выставка продлится до 16:00 7 апреля.





Фото: brandsumki.ru