Новости дня
13:25 | 6.04.2018
В Свердловской области объявлено о переходе пригородных поездов на летнее расписание
Так, с 21 апреля по 30 сентября в расписании движения появятся новые пригородные поезда:
• - № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Ревда – Екатеринбург-Пасс. (ежедневно);
• - № 6632 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Колчедан (ежедневно);
• - № 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Храмцовская (ежедневно);
• - № 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Мурзинка (по выходным и праздничным дням);
• - № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва (ежедневно);
• - № 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы (ежедневно);
• - № 6510 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пасс. (ежедневно);
• - № 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск (ежедневно).
С 29 апреля по 30 сентября 2018 года, по выходным и праздничным дням, жители области смогут уехать от станции Екатеринбург-Пассажирский до Полевского на пригородном поезде № 6482/6481.
С 26 мая по 30 сентября 2018 года будет назначен пригородный поезд № 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод, он тоже будет курсировать только по выходным и праздничным дням.
В период с 26 мая по 26 октября 2018 года назначается пригородный поезд № 7494/7492 сообщением Сургут – Ульт-Ягун – Нижневартовск (ежедневно) и № 7491/6093 в обратном направлении Нижневартовск – Ульт-Ягун – Сургут (ежедневно).
С 21 апреля по 30 сентября будут отменены пригородные поезда:
• - № 6508 сообщением Дружинино – Екатеринбург-Пасс.;
• - № 6602 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Каменск-Уральский.
На период с 21 апреля по 30 сентября появятся дополнительные остановки на остановочных пунктах:
• - о.п. 202 км, о.п. Плюсниха для пригородных поездов №№ 6391, 6396, 6393, 6394 сообщением Кузино - Рассоленко;
• - о.п. 33 км для пригородных поездов № 6891/6892, 6895/6896 сообщением Нижний Тагил – Егоршино, № 6893/6894, 6898/6897 сообщением Нижний Тагил – Алапаевск;
• - о.п. 161 км для пригородных поездов №№ 6773, 6778, 6785 сообщением Егоршино - Алапаевск, № 6891/6892, 6895/6896 сообщением Нижний Тагил – Егоршино;
• - на о.п. 178 км, о.п. Винокурово для пригородных поездов № 6681,6684 сообщением Алапаевск – Сосьва Новая;
• - о.п. Винокурово для пригородных поездов № 6682, № 6683 сообщением Алапаевск – Предтурье;
• - о.п. 2 км для пригородных поездов № 6864, № 6865 сообщением Нижний Тагил –Нижняя Тура;
• - о.п. 117 км, о.п. 124 км, о.п. Упор, о.п. 203 км, о.п. 213 км для пригородных поездов №№ 6670, 6673, 6674, 6677 сообщением Егоршино – Туринск-Уральский – Егоршино;
• о.п. 218 км для пригородных поездов № 6673/6774 сообщением Егоршино - Туринск-Уральский – Егоршино;
• - о.п. 130, 148 км для пригородного поезда № 6677 сообщением Туринск-Уральский – Егоршино;
• - о.п. 152 км для пригородного поезда № 6670 сообщением Егоршино - Туринск-Уральский;
• - о.п. 148 км для пригородного поезда № 6674 сообщением Егоршино - Туринск-Уральский;
• - о.п. Берлога для пригородных поездов №№ 7235, 7237, 7236, 7239, 7240 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Шаля;
• - о.п. Вершина для пригородного поезда № 7239/7240 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Шаля;
• - о.п. 224 км для пригородных поездов №№ 6740, 6745 сообщением Рефтинская – Богданович;
• - о.п. 108 км, Соснята для пригородного поезда № 6777 сообщением Егоршино - Екатеринбург-Пасс.;
• - о.п. 1826 км для пригородных поездов №№ 6703, 6713,6714, 6718/6717, 6763, 6766/6765;
• - о.п.11 км для пригородного поезда № 6766/6765 сообщением Баженово – Изумруд.
С 1 апреля по 31 октября для пригородных поездов №№ 6353, 6354, 6352, 6355 сообщением Шадринск – Каменск-Уральский появится дополнительная остановка на остановочном пункте 109 км.
Фото: m24.ru
© «Вечерние Ведомости»
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