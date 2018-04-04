Более 30 лет на двоих получили мать и сын, убившие почтальона в Екатеринбурге

12:44 | 6.04.2018

Свердловский областной суд вынес приговор 64-летней екатеринбурженке Людмиле Рыжковой и ее 30-летнему сыну Константину Рыжкову, которых признали виновными в убийстве женщины-почтальона 17 февраля 2017 года в квартире одного из домов на Самоцветном бульваре.



Обвиняемые напали на женщину, которая пришла к ним, чтобы отдать пенсию. Мать ударила ее током при помощи электрошокера, а сын нанес ей несколько ножевых ранений, после чего женщину обмотали скотчем, полиэтиленовой пленкой, пакетами, веревкой. В итоге потерпевшая просто задохнулась. Ее тело перенесли на лестничную клетку этажом ниже. Мать с сыном похитили 240 тысяч рублей, два сотовых телефона и другое имущество.



В итоге пенсионерка получила 16 с половиной лет в колонии общего режима, ее сын - 15 с половиной лет строгого режима. Кроме того, осужденные обязаны выплатить 1,9 млн рублей родственникам убитой. Приговор не вступил в законную силу.



Фото: weacom.ru