Екатеринбуржец отсудил деньги за год незаконного ареста

12:22 | 6.04.2018

Житель Екатеринбурга Игорь Игнатов провел в следственном изоляторе 13 месяцев и 24 дня (с 6 сентября 2007 года по 30 ноября 2008 года), пока в отношении него велось следствие по делу о похищении человека и мошенничестве.



После того как уголовное преследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления, мужчина обратился в суд с иском к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда. Третьими лицами на суде выступали прокуратура Свердловской области и УМВД России по Екатеринбургу.



В итоге екатеринбуржец получил чуть более 500 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в следственном изоляторе нарушались нормы площади на одного человека (4 кв. м). Кроме того, мужчина перенес различные заболевания.





Фото: ok.ru