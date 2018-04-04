Из-за угольной пыли в Березовском приостановили работу предприятия

11:56 | 6.04.2018

В Березовском временно закрыто предприятие по производству брикетов из мелкого торфа и угля ООО «САТИС». Основанием стали жалобы жителей на угольную пыль.



Дело в том, что подобное производство должно иметь санитарную зону в 300 м. В данном случае расстояние до ближайшего жилого дома составляло 60 м. Кроме того, предприятие не разработало проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не проводились лабораторные исследования.



В итоге прокуратура подала иск в суд с требованием устранить нарушения. На это время работа предприятия приостановлена.





Фото: primorye24.ru