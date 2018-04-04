Ассоциация строителей Урала опубликовала список добросовестных подрядчиков

11:36 | 6.04.2018

На сайте Ассоциации строителей Урала опубликован список из 19 добросовестных подрядчиков Екатеринбурга по итогам 2017 года. В него вошли: «НПП Стройтэк», «СМУ «Мастер», СУ «Север», ЗАО «Форум-Групп», ООО «Спецстроймех», ООО «СПЕЦПОДЗЕМСТРОЙ», ООО «Аверс-СК», ГК «АСТРА», ООО «Девятый трест - Екатеринбург», ООО «Лифтмонтаж-1», ООО «ФЛАЙТ», ООО «МСС», ООО «Альфа Строй», ООО «СК РостЕК», ООО «ПМК-2», ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ», ООО «ТуКор», ООО «Адепласт» и ООО «Наш дом Лесной».



Список составляется ежеквартально на основании мнения крупнейших генеральных подрядчиков и застройщиков.





Фото: novosti-saratova.ru