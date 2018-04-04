Свердловский Департамент лесного хозяйства назвал одно из самых проблемных лесничеств региона

11:00 | 6.04.2018

По итогам аналитики незаконных рубок прошлого года, одним из проблемных лесничеств Свердловской области стало Алапаевское лесничество, сообщает региональный Департамент лесного хозяйства. В связи с этим Рослесхозом было принято решение о круглогодичном космическом мониторинге территории данного лесничества с ежемесячным получением информации о произведенных там рубках.



В Департаменте отмечают, что в марте уже поступили 33 карточки дешифрирования космоснимков территории Алапаевского лесничества. Сейчас ведется работа по проверке всех зафиксированных рубок наземным способом – специалисты лесничества и лесной охраны выходят непосредственно на место рубки и документально проверяют ее законность.