Уралец, который принес в суд кистень, отправится в колонию

10:57 | 6.04.2018

На восемь месяцев в колонии строгого режима осудили уральца, который пытался пронести в Каменский районный суд холодное оружие. При прохождении на судебное заседание судебный пристав изъял у него ударно-раздробляющее оружие — кистень.



— Оружие, представляющее собой металлическую рукоять с закрепленным гибким подвесом, выполненным из плетеного шнура, с ударным грузом из металла в виде муфты, было изготовлено гражданином В. накануне умышленно, — пояснили в пресс-службе УФССП по региону.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, поэтому его действия расценены как рецидив. Кроме реального срока лишения свободы, он обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.



Отметим, что с начала текущего года в судах Свердловской области пресечено более тысячи попыток проноса оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.





Фото: r53.fssprus.ru