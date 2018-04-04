10:36 | 6.04.2018

Ко Всемирному дню мультфильмов, который празднуют 6 апреля, связисты «МегаФона» озвучили самые популярные видео, которые уральцы чаще всего смотрели на смартфонах и планшетах с начала весны.



По данным сервиса «МегаФон ТВ», самым «кассовым» мультфильмом марта стал «Реальная белка — 2». Его посмотрели в три раза больше людей, чем обновленный «Трое из Простоквашино» и «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» вместе взятые. Вторую строчку рейтинга занимает «Тайна Коко», а на третьем месте разместились «Три богатыря и принцесса Египта».



В топ предпочитаемых мультов весны также входят «Эмоджи фильм», «Фердинанд», «My Little Pony в кино», «Дозор джунглей», «Фиксики: большой секрет». Эти анимационные фильмы и другие видео на мобильном телефоне уральцы чаще всего смотрят вечером — с 18:00 до 23:00. Пик активности приходится на время с 21:00 до 22:00.



«В детском разделе «МегаФон ТВ» представлено несколько сотен мультфильмов, из которых каждый найдет интересный вариант. Можно выбрать анимационный фильм для просмотра всей семьей вечером, в любом месте включить видео для малышей на планшете или смартфоне, активировав при этом родительский контроль, чтобы они не оказались в «опасной зоне» или не совершили случайную покупку», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Уральцы любят не только смотреть сказки, но и слушать песни из любимых мультиков. Особенной популярностью пользуется музыка из сериала «Маша и Медведь». Так, пользователи услуги «Замени гудок», которая помогает установить вместо гудков ожидания ответа любимый трек, охотно выбирают композиции «Песня про коньки», «Три желания», «Песня про следы». Среди нестареющих хитов — «Песенка Мамонтенка».