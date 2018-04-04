Сегодня огласят приговор по делу убийства почтальона на Самоцветном бульваре

10:26 | 6.04.2018

Сегодня Свердловский областной суд вынесет приговор 64-летней екатеринбурженке и ее 30-летнему сыну, которые обвиняются в убийстве женщины-почтальона, разносившей пенсии, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.



Напомним, что почтальона убили утром 17 февраля 2017 года в квартире одного из домов на Самоцветном бульваре. По версии следствия, обвиняемые напали на женщину, которая пришла к ним, чтобы отдать пенсию. Мать ударила ее током при помощи электрошокера, а сын нанес ей несколько ножевых ранений, после чего женщину обмотали скотчем, полиэтиленовой пленкой, пакетами, веревкой. В итоге потерпевшая просто задохнулась. Ее тело перенесли на лестничную клетку этажом ниже. Мать с сыном похитили 240 тысяч рублей, два сотовых телефона и другое имущество.



Ранее в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил 17 лет общего режима для пенсионерки и 13 лет строгого режима для ее сына.



Оглашение приговора назначено на 11:00.





Фото: weacom.ru