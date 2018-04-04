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10:14 | 6.04.2018
Путин встретился с инспекционной комиссией МБВ
— Вы смогли убедиться наверняка, что Екатеринбург — это один из наших крупных промышленных центров. Там представлены практически все наши ведущие промышленные компании, и штаб-квартиры многих из них там находятся. Очень много совместных предприятий — по-моему, до 400 предприятий с международным участием иностранного капитала, — отметил Путин.
По словам президента, приблизительная стоимость возведения объектов составит 1,5 миллиарда евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.
— Мы думаем, что, если выставка пройдет в России, в Екатеринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место — очень удобное: между центром города и аэропортом. Если всё это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жителей в городе и ближайшем пригороде, а там где-то 1,4 миллиона с прилегающими территориями, — сказал президент.
Кроме того, Владимир Путин рассказал членам инспекционной комиссии о программе по улучшению городской среды. В частности, он отметил, что в случае победы российской заявки в Екатеринбурге построят новую линию метро.
В ответном слове председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-Чул Чой назвал предварительные результаты работы инспекторов в Екатеринбурге и Москве «очень положительными» и сообщил, что итоги работы комиссии будут представлены на Генеральной ассамблее в начале мая.
© «Вечерние Ведомости»
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