Путин встретился с инспекционной комиссией МБВ

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок. Напомним, что ранее комиссия побывала в Екатеринбурге, где с вертолета осмотрела площадку на берегу Верх-Исетского пруда, зарезервированную под проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.— Вы смогли убедиться наверняка, что Екатеринбург — это один из наших крупных промышленных центров. Там представлены практически все наши ведущие промышленные компании, и штаб-квартиры многих из них там находятся. Очень много совместных предприятий — по-моему, до 400 предприятий с международным участием иностранного капитала, — отметил Путин.По словам президента, приблизительная стоимость возведения объектов составит 1,5 миллиарда евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.— Мы думаем, что, если выставка пройдет в России, в Екатеринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 дополнительных гектаров. Думаю, вы видели место — очень удобное: между центром города и аэропортом. Если всё это произойдет, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жителей в городе и ближайшем пригороде, а там где-то 1,4 миллиона с прилегающими территориями, — сказал президент.Кроме того, Владимир Путин рассказал членам инспекционной комиссии о программе по улучшению городской среды. В частности, он отметил, что в случае победы российской заявки в Екатеринбурге построят новую линию метро.В ответном слове председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-Чул Чой назвал предварительные результаты работы инспекторов в Екатеринбурге и Москве «очень положительными» и сообщил, что итоги работы комиссии будут представлены на Генеральной ассамблее в начале мая.