За ночь в Свердловской области сгорели три частных жилых дома и дорогая иномарка

09:58 | 6.04.2018

В 01:18 на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в городе Берёзовском, на улице 44-й квартал горел частный жилой дом. К месту происшествия выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава подразделений МЧС. С огнём пожарным удалось справиться быстро, в 01:47 открытое горение было ликвидировано, а вот разбор и проливка сгоревших конструкций продолжались до 06:26. В результате пожара сгорели надворные постройки и жилой дом на площади 80 кв. м.



В 01:35 загорелся ещё один частный жилой дом. На этот раз пожар случился на улице Ленина в селе Елань Талицкого городского округа. На площади 96 кв. м огонь полностью уничтожил жилой дом и крышу надворных построек. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 02:02 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:00.



Ещё одно сообщение о возгорании частного жилого дома в городе Первоуральске поступило в 01:49. Здесь на улице 4-я Магнитка на площади 175 кв. м сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава. С пожаром огнеборцы справились быстро, буквально через 20 минут открытое горение было ликвидировано, а уже в 02:50 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.



А вот в городе Полевском не повезло владельцу элитной иномарки. В 05:14 поступило сообщение о горящем автомобиле «BMW 7» на улице Розы Люксембург. К месту возгорания автомобиля выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС. Уже в 05:25 с пожаром было покончено, тем не менее моторный отсек автомобиля сгорел полностью.



Информация предоставлена пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области