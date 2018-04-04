С 16 апреля вступает в силу закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

09:54 | 6.04.2018

Закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга вступит в силу с 16 апреля. Он уже подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.



Напомним, что 3 апреля на заседании Законодательного собрания Свердловской области 42 депутата из 46 приняли законопроект, предложенный Евгением Куйвашевым, который предусматривает избрание мэра Екатеринбурга депутатами городской думы из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатов.