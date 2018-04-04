Архитекторы представили пять проектов «Контур-парка» в Екатеринбурге

09:40 | 6.04.2018

В срок до 2030 года в Екатеринбурге появится IT-кластер «Контур-парк». Он разместится на Широкой Речке (ВИЗ) в границах улиц Пихтовой — Малопрудной — Суходольской (площадь — 16,8 га). Накануне в Екатеринбурге состоялась презентация проектов «Контур-парка»: свое видение представили пять архитектурных бюро.



«Контур-парк» — своеобразный «офисный город», где кроме офисов появится детский сад на 150 детей, кампус компьютерных технологий на 500 человек, уникальный крытый скалодром, а также спортивные площадки.



12 апреля конкурсная комиссия выберет лучший проект.





Фото: Накануне.RU