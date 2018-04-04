В Каменске-Уральском оштрафовали компанию, загрязняющую окружающую среду

09:25 | 6.04.2018

В Каменске-Уральском на 100 тысяч рублей оштрафовали ООО «ТМК-ИНОКС». Установлено, что компания нарушила законы «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2016 году ООО «ТМК-ИНОКС» значительно превысило нормативы образования отходов: ртутных ламп, лома, асбеста и других.



По итогам прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления». Также в адрес директора компании внесено представление об устранении нарушений.





Фото: myaltai.com