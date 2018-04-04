Дольщикам ЖК «Кольцовский дворик» предложат квартиры на Рощинской

09:05 | 6.04.2018

Дольщики ЖК «Кольцовский дворик» получат возможность обменять квартиры в недострое на жилье на улице Рощинской, об этом было заявлено в ходе заседания координационной межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков.



На данный момент в ЖК «Кольцовский дворик» полностью возведен только один дом, его сдадут в текущем году. Строительство еще двух домов приостановлено. При этом пострадало 390 человек. Сейчас разработан принцип обмена квартир на жилье по адресу улица Рощинская, 44 (принадлежит АО «САИЖК»). 70 человек уже выразили готовность обменять квартиры.



Кроме того, разработана «дорожная карта» обмена, которую планируют утвердить на следующем заседании.





Фото: www.skyscrapercity.com