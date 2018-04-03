Улицу Большакова в Екатеринбурге отремонтируют на деньги от дорожных аукционов

21:26 | 5.04.2018

В Екатеринбурге отремонтируют улицу Большакова. На это направят средства, сэкономленные от дорожных аукционов.



Кроме того, ремонту подвергнут Серовский тракт. 10-й км, 14-й км и 29-й км также попали в список участков, на которые строители зайдут в 2018 году.

Аукционы прошли по 13 участкам дорог регионального и межмуниципального значения. Экономия составила суммарно 149 миллионов рублей, передаёт Департамент информационной политики Свердловской области.



Всего в 2018 году отремонтируют 138 км дорожной сети Екатеринбурга.



Фото: ivbg.ru