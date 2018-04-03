Количество вредных выбросов вдвое увеличилось в Верхней Пышме

20:55 | 5.04.2018

По данным Свердловскстата, за 2017 год в Верхней Пышме вдвое увеличилось количество вредных выбросов.



Всего на территории Свердловской области действуют 1 263 организации, имеющие в сумме 56 700 стационарных источников выбросов.



В целом по области в воздух попало 8 219 тысяч тонн вредных веществ, что на 21 тысячу тонн больше, чем в 2016 году.



Лидерство удерживают Верхняя Пышма, Карпинск, Сухой Лог, Нижнетуринский ГО и Новолялинский ГО.





Фото: tulyakov-2012.livejournal.com