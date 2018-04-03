Торговые центры Екатеринбурга на один день превратятся в площадки здоровья

20:41 | 5.04.2018

Мероприятие по измерению давления пройдет завтра, 6 апреля. Осмотр будет устроен в преддверии Всемирного дня здоровья. Он будет длиться с 17.00 до 19.00, а площадками станут торговые центры города.



Как отмечают организаторы акции, измерив давление и выяснив факторы риска, медицинские работники дадут посетителям рекомендации по поддержанию здорового образа жизни. В случае необходимости они направят горожан на дальнейшее углубленное обследование в лечебно-профилактические учреждения.



Акция пройдёт по следующим адресам: Ленина, 50, дублёр Сибирского тракта, 2, Малышева, 5, Репина, 94, Космонавтов, 41 и 86, Черняховского, 86, 8 Марта, 46 и 149, Сулимова, 50.



Отметим, что принять участие и обследоваться смогут все желающие. Измерять артериальное давление будут квалифицированные медицинские работники.



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