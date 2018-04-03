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19:59 | 5.04.2018
В самом центре Екатеринбурга произошла драка с применением огнестрельного оружия
Случившееся уже прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Конфликт, о котором идет речь, действительно был. Но это была не перестрелка, как написали некоторые порталы, а драка с применением одной стороной травматического оружия. Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу в 15:36 от охранника офиса, расположенного по улице Пушкина. На указанный адрес незамедлительно направили усиленную следственно-оперативную группу территориального ОВД. Сыщики выяснили, что одним из участников ссоры является водитель автомобиля Volkswagen Touareg. По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Skoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли», — рассказал Валерий Горелых.
Также пресс-секретарь добавил, что ссора быстро переросла в драку. Когда мужчины из чешской машины поняли, что владельца немецкой техники им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. Но даже раненный в разные части тела гражданин из Volkswagen сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику.
«Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в ГКБ № 23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе гильзы и орудие преступления, это оказался зарегистрированный травматический пистолет «Хорхе». Сейчас его направили на экспертизу. Личности персонажей криминальной истории представители МВД уже установили — мужчины 1959, 1984 и 1976 годов рождения, местные жители. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.
Фото: sm-news.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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