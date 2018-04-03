Евгений Куйвашев возглавил медиарейтинг по УрФО и вошел в десятку самых упоминаемых губернаторов России

17:17 | 5.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по итогам марта 2018 года занял первое место в медиарейтинге среди глав УрФО, составленном исследовательской компанией «Медиалогия» на основании подсчета упоминаемости в СМИ.



Так, в прошлом месяце глава Среднего Урала внес в региональный парламент законопроект об отмене выборов мэра Екатеринбурга, а после трагедии в Кемерове поручил проверить места с массовым пребыванием людей. Кроме того, Евгений Куйвашев сообщил, что в Екатеринбурге к ЭКСПО-2025 будет построен «умный город» — район с применением самых современных технологий. Все это активно обсуждалось в СМИ.



Отметим, что на втором месте медиарейтинга УрФО — губернатор Челябинской области Борис Дубровский, тройку замыкает глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин.



Также Евгений Куйвашев занял шестое место в аналогичном рейтинге среди глав регионов РФ, уступив мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе Чечни Рамзану Кадырову, президенту Республики Татарстан Руслану Минниханову и главе Республики Крым Сергею Аксенову.