Екатеринбурженка отсудила у дорожников компенсацию за ДТП из-за колеи

16:52 | 5.04.2018

Ирина Б. обратилась в суд с требованием возместить ущерб от ДТП, в которое она попала из-за дорожной колеи. В ноябре 2016 года, управляя Hyundai HD-120, она потеряла управление и столкнулась с другим автомобилем. Ущерб составил 388 тысяч рублей.



После рассмотрения иска в двух судах виновником признали ФКУ «Уралуправтодор», ответственное за ремонт участка на дублере Сибирского тракта, где произошла авария. Суд удовлетворил требования истицы частично, взыскав в ее пользу половину заявленного размера компенсации, так как со своей стороны женщина нарушила правила дорожного движения, двигаясь с превышением скорости.





Фото: news.qip.ru