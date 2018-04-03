Уральские спасатели и энергетики договорились о сотрудничестве

16:22 | 5.04.2018

Главное управление МЧС России по Свердловской области и ОАО «МРСК Урала», входящее в группу компаний «Россети», подписали соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения энергобезопасности населения и предотвращения ЧС на энергообъектах Свердловской и Челябинской областей.



Соглашение предусматривает полноценный информационный обмен и проведение совместных тренировок.



Свои подписи под документом поставили врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев и первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» Владимир Болотин.



По мнению Виктора Теряева, сотрудничество будет способствовать повышению оперативности и эффективности реагирования при возникновении энергоаварий.