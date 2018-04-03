Волонтеров ЧМ-2018 проверяют на причастность к террористической деятельности

15:55 | 5.04.2018

МВД России проверяет волонтеров чемпионата мира по футболу на причастность к террористической деятельности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МВД РФ Игоря Зубова.



— Создан российский футбольный информационный пункт и региональные центры оперативного управления. Между правоохранительными органами, группами болельщиков накапливается информация по группам риска. Проверяются волонтеры, в том числе на причастность к террористической деятельности, — сказал Зубов.



Кроме того, на антитеррористическую защищенность уже проверили объекты ЧМ. Здесь установлены запретные зоны, введены ограничения на полеты беспилотников и движение транспорта.



Напомним, что матчи пройдут в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.





Фото: m.екатеринбург.рф