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15:30 | 5.04.2018
Лечение рака в Израиле
Почему рак лучше лечить в Израиле?
Преимущества лечения в сравнении с другими странами:
1. Государство очень активно занимается проблемой онкологии, ежегодно выделяя огромные средства для изучения данной области. Финансирование получают программы по скринингу наиболее частых видов онкологических заболеваний, таких как рак простаты, молочной железы, кишечника, кожи. Именно поэтому методы исследований тут развиты в разы лучше, что позволяет заблаговременно диагностировать патологию и заняться лечением.
2. Высококлассные профессионалы, проходящие стажировку в лучших онкологических центрах земного шара. Такие специалисты не только филигранно диагностируют и лечат заболевание, но и при этом сами пытаются разработать инновационные способы лечения.
3. Не секрет, что технологии в Израиле очень развиты, что позволяет применять самое новое оборудование для исследования и лечения онкозаболеваний. Сейчас при помощи томографов возможно создать 3D-модель опухоли, что позволяет проводить лучевую терапию без вреда для здоровых тканей нашего драгоценного тела.
4. Весьма щадящая терапия. Врачи в Израиле обладают невероятно высокой ответственностью за жизнь пациента, в отличие от советских, поэтому они стараются не только излечить опухоль, но и не причинить вреда здоровью пациента. В этом им помогают малоинвазивные и органосохраняющие операции.
Статистические данные
По информации Всемирной организации здравоохранения, лечение рака в Израиле по успешности занимает 4-ю позицию в мировом рейтинге (Россия не входит даже в топ-100). Что касается среднего показателя успешности лечения — он также один из самых высоких в мире (80 %), в других странах — 45 %.
Доктора израильских клиник утверждают, что 25 % пациентов из стран СНГ приезжают с неправильно поставленным диагнозом. Напомним, что от правильно поставленного диагноза зависит качество предстоящего лечения. В Израиле диагноз ставят с точностью до 99 %, что дает право называть страну одной из лучших в мире в области лечения онкологических заболеваний.
Кроме того, в данных, опубликованных Международным центром исследования здравоохранения, указано, что Израиль занимает 1-е место по качеству оказания медицинских услуг и развитию инфраструктуры в целом, опередив при этом все страны Евросоюза.
В каких случаях следует ехать лечиться в Израиль?
В первую очередь если местные специалисты не могут поставить точный диагноз и не уверены, опухоль у вас или нет, либо не могут определить стадию развития. В таких случаях имеет огромный смысл пройти обследование именно в Израиле.
Но не все так просто, как кажется. Лечение в высококлассных центрах стоит действительно дорого. Каждый вид лечения требует огромных затрат, тысяч долларов. Все зависит от материальных возможностей каждого человека. Для кого-то это нормально. Но для простого жителя России лечение в этой стране не представляется возможным.
© «Вечерние Ведомости»
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