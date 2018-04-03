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15:20 | 5.04.2018

К Пасхе для екатеринбуржцев подготовили квест с интерактивными яйцами

Екатеринбуржцам предлагают найти на улицах города пять интерактивных пасхальных яиц. Они будут установлены в центре к 6 апреля, но увидеть их можно будет только с помощью специального мобильного приложения «Пасха 2018». Такую своеобразную игру запускает Фонд святой Екатерины.

Сообщается, что на объект нужно навести камеру мобильного телефона. Когда все пять яиц будут активизированы, участник получит уникальную открытку.


Фото: ЕАН

© «Вечерние Ведомости»

 


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