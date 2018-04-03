Екатеринбург произвел на комиссию МБВ «очень положительное» впечатление

Председатель исполнительного комитета Международного бюро выставок Джай-Чул Чой назвал предварительные результаты работы инспекторов в Екатеринбурге и Москве «очень положительными», об этом он заявил сегодня в ходе встречи с руководством РФ.— Целью инспекционной комиссии является рассмотрение досье проекта, который предлагает Россия в Екатеринбурге. Инспекционная комиссия провела несколько рабочих встреч с вашей командой. Наши предварительные результаты очень положительные, — сказал Джай-Чул Чой.Дмитрий Медведев, в свою очередь, заверил, что Правительство РФ полностью поддерживает заявку на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.— Досье Екатеринбурга претерпело изменения: изменились характеристики площадки, появились некоторые другие дополнительные возможности. От имени Правительства Российской Федерации хочу сказать, что все обязательства, которые возлагаются на принимающую сторону, мы не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы, — отметил Дмитрий Медведев.Добавим, что участие во встрече также принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.