Житель Артинского района предстанет перед судом за убийство сожительницы

14:33 | 5.04.2018

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 56-летней жительницы деревни Пантелейково Артинского района. В преступлении обвиняют ее сожителя.



Как напоминает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, убийство произошло днем 8 февраля 2018 года в доме на улице Трактовой. 54-летний мужчина на фоне ссоры нанес своей сожительнице удар в грудь охотничьим ножом, изготовленным кустарным способом. Женщина скончалась на месте. Отметим, что в момент совершения преступления обвиняемый был пьян.



Сейчас уголовное дело передано в суд.