Жириновский считает Свердловскую область самым безопасным местом в мире

14:04 | 5.04.2018

Лидер партии Владимир Жириновский назвал Свердловскую область самым безопасным местом в мире, такое заявление он сделал в ходе встречи с комиссией Международного бюро выставок, которая приехала в Россию оценить возможность проведения ЭКСПО-2025.



«Вот будет Экспо-2020 в Дубае. Но там ведь все боевики с Ближнего Востока отдыхают. Претендует на Экспо японская Осака. Так ведь там сейсмически опасная зона, может землетрясение произойти. Баку? Там рядом Карабах, и вообще сложные территории Ближнего Востока. А вот Свердловская область — самое безопасное место в мире!» — цитирует Жириновского депутат Госдумы Дмитрий Ионин в соцсетях.



Напомним, что комиссия МБВ уже побывала в Екатеринбурге, где с вертолета осмотрела площадку, зарезервированную под ЭКСПО-2025. Делегацию возглавляет Джай-Чул Чой — посол Кореи в Дании.





Фото: infokava.com